Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 2,81 Tsd.€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.548,44 %.
Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|18,00 Tsd.Euro
|+10.475,79 %
|-
|Barclays Capital
|16,50 Tsd.Euro
|+9.594,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-21,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-21,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-21,10 %
|-
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+13,21 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+9,78 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+9,78 %
|02.06.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+23,50 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+9,78 %
|09.06.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+23,50 %
|15.06.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+23,50 %
|25.06.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+9,78 %
|30.06.2026
-0,91 %
+4,77 %
+12,00 %
-3,07 %
+40,63 %
+28,58 %
+66,63 %
+210,77 %
+693,83 %
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