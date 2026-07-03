Aktie kaufen oder verkaufen
SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 97,67€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,31 %.
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Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|90,00Euro
|+9,02 %
|-
|JEFFERIES
|103,00EUR
|+24,77 %
|15.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.06.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+21,14 %
|30.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|31.05.2026
+4,97 %
-0,82 %
-18,56 %
+59,51 %
+101,09 %
+20,57 %
-40,58 %
+501,14 %
+123,78 %
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