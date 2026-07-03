SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 97,67€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,31 %.