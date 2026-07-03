Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 87,67€. Die Symrise Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,36 %.
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Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|75,00Euro
|-17,32 %
|-
|UBS
|94,00Euro
|+3,63 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|75,00EUR
|-17,32 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+10,24 %
|08.06.2026
|UBS
|94,00EUR
|+3,63 %
|17.06.2026
|BARCLAYS
|88,00EUR
|-2,99 %
|28.06.2026
-1,17 %
+3,06 %
+18,36 %
+23,00 %
-1,65 %
-3,77 %
-24,24 %
+46,40 %
+432,11 %
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