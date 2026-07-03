Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 87,67€. Die Symrise Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,36 %.