Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 32,20€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+16,13 %
|08.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+16,13 %
|14.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+16,13 %
|19.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+16,13 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+19,76 %
|30.06.2026
-0,22 %
+0,99 %
+8,59 %
+12,03 %
+15,84 %
+59,36 %
+68,21 %
+123,66 %
+450,33 %
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