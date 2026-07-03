Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 88,55€. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,05 %.
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Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+6,18 %
|02.06.2026
|BARCLAYS
|86,00CHF
|+1,46 %
|10.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-12,70 %
|23.06.2026
|UBS
|80,00CHF
|-5,62 %
|26.06.2026
|JEFFERIES
|84,00CHF
|-0,90 %
|28.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-12,70 %
|29.06.2026
-0,94 %
+2,57 %
+9,10 %
+9,22 %
+8,80 %
-16,81 %
-13,36 %
+32,89 %
+6.293,01 %
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