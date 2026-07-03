Aktie kaufen oder verkaufen
NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NanoRepro Aktie beträgt 4,00€. Die NanoRepro Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +106,45 %.
Analysten und Kursziele für die NanoRepro Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|GBC
|4,00Euro
|+106,45 %
|-
+1,53 %
-1,97 %
+13,39 %
+47,96 %
+29,64 %
-9,95 %
-65,15 %
+100,10 %
-81,70 %
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