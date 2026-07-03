Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 59,43€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,48 %.