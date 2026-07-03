Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 59,43€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,48 %.
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Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|57,00Euro
|+2,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+2,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+2,13 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|73,00EUR
|+30,80 %
|02.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.06.2026
|JEFFERIES
|56,00EUR
|+0,34 %
|22.06.2026
|UBS
|60,00EUR
|+7,51 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.06.2026
|WARBURG RESEARCH
|56,00EUR
|+0,34 %
|23.06.2026
-0,32 %
+2,64 %
-1,80 %
-2,04 %
-2,31 %
-20,22 %
-28,87 %
+24,02 %
+223,99 %
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