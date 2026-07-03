Aktie kaufen oder verkaufen
Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 382,00€. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|375,00US-Dollar
|-4,69 %
|-
|JPMORGAN
|145,00USD
|-63,15 %
|02.06.2026
|JPMORGAN
|475,00USD
|+20,73 %
|05.06.2026
|JEFFERIES
|375,00USD
|-4,69 %
|21.06.2026
|UBS
|364,00USD
|-7,49 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|475,00USD
|+20,73 %
|24.06.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|465,00USD
|+18,19 %
|30.06.2026
+1,54 %
+6,58 %
-4,17 %
+14,12 %
+28,34 %
+38,40 %
+81,31 %
+79,04 %
+33.238,11 %
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