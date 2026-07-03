Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Tesla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 382,00€. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,91 %.