Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 206,25€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,81 %.
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Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|205,00Euro
|+12,13 %
|-
|Analyst
|210,00Euro
|+14,86 %
|-
|Deutsche Bank
|210,00Euro
|+14,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|210,00EUR
|+14,86 %
|-
|RBC
|210,00EUR
|+14,86 %
|09.06.2026
|RBC
|210,00EUR
|+14,86 %
|15.06.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+3,92 %
|24.06.2026
|JEFFERIES
|205,00EUR
|+12,13 %
|29.06.2026
+0,14 %
+4,13 %
+10,43 %
+35,60 %
-11,41 %
+3,31 %
-42,11 %
+43,83 %
+1.853,69 %
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