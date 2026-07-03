adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 206,25€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,81 %.