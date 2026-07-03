S&P Global erhöht TAG Immobilien auf BBB; Moody's hatte im Mai Baa2 vergeben

S&P Global hat am 3. Juli 2026 das langfristige Rating der TAG Immobilien AG auf „BBB“ (stabil) hochgestuft und das kurzfristige Rating von „A-3“ auf „A-2“ angehoben.

Bereits im Mai 2026 hatte Moody’s das langfristige Rating auf „Baa2“ (stabil) von „Baa3“ erhöht und das kurzfristige Rating von „P-3“ auf „P-2“ verbessert.

Die Upgrades spiegeln starke Finanzkennzahlen wider, insbesondere einen im Sektorvergleich niedrigen Verschuldungsgrad und eine sehr gute Liquiditätssituation.

S&P führt die Verbesserung insbesondere auf die gestärkte Kapitalstruktur nach dem Börsengang der polnischen Tochter ROBYG S.A. zurück.

Der ROBYG-IPO brachte dem TAG-Konzern rund EUR 295 Mio. Bruttomittelzufluss, stärkt die Finanzkennzahlen und schafft Basis für weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern (Deutschland und Polen).

Pressemitteilung aus Hamburg (03.07.2026); Emittent ist verantwortlich; Presskontakt: Dominique Mann, Head of Investor & Public Relations, ir@tag-ag.com, Tel. +49 40 380 32 305.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei TAG Immobilien ist am 11.08.2026.

Der Kurs von TAG Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,380EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im Plus.

25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,350EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.580,39PKT (+1,57 %).





