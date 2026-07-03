DAX im Plus erwartet: Rheinmetall, Commerzbank und Auto1 im Fokus

Seit Jahresbeginn steht für den Leitindex damit ein vergleichsweise moderates Plus von 4,5 Prozent zu Buche. Zum Vergleich: Der EuroStoxx 50 und der Dow Jones Industrial liegen jeweils rund zehn Prozent im Plus. Auch der marktbreite Stoxx Europe 600 hat sich ähnlich stark entwickelt wie diese beiden Indizes.

Der DAX dürfte am Freitag weitere Rekordmarken erreichen. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher bei 25.712 Punkten. Bereits am Vortag hatte der DAX nach fast sechs Monaten sein bisheriges Rekordhoch von Mitte Januar übertroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

US-Börsen vor Feiertag uneinheitlich

Die Wall Street hat vor dem anstehenden Feiertag keine einheitliche Richtung gefunden. Der Dow Jones erreichte ein Rekordhoch. Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht hatte zum Handelsstart zunächst noch für Gewinne gesorgt. Am Ende entwickelten sich die Indizes jedoch unterschiedlich.

An der technologielastigen Nasdaq setzte sich der weltweite Ausverkauf fort. Der PHLX Semiconductor Index verlor 5,4 Prozent. Die Arbeitsmarktdaten konnten die Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung nur teilweise dämpfen.

Nach dem FedWatch-Tool der CME rechneten Anleger zuletzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 18 Prozent für eine Zinserhöhung im Juli. Am Vortag hatte diese noch bei 29 Prozent gelegen.

Zugleich sank die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinssenkung bis zum Jahresende von 83 auf 76 Prozent.

Asiatische Börsen wieder grün

Für zusätzlichen Rückenwind dürften am Morgen vor allem die Erholungen an den Börsen in Südkorea und Japan sorgen. Dort war die Rally rund um künstliche Intelligenz zuletzt ins Stocken geraten. Der Kospi in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, anschließend aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen drehte der Index nach weiteren anfänglichen Verlusten jedoch deutlich ins Plus.

Chinesische Aktien haben sich am Freitag nach dem kräftigen Ausverkauf bei Chipwerten vom Vortag erholt. Auch die Börse in Hongkong baute ihre Gewinne aus. Rückenwind kam von einem verhaltenen US-Arbeitsmarktbericht, der die Erwartungen stützte, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik unterstützend hält.

Zur Mittagszeit gewann der Shanghai Composite Index 0,6 Prozent. Der Blue-Chip-Index CSI300 legte um 1,2 Prozent zu. Der technologielastige STAR 50 Index, der am Donnerstag den größten Tagesverlust seit April 2025 verzeichnet hatte, stieg um 1,1 Prozent.

Besonders stark zeigten sich Robotik-Aktien. Ein Branchen-Subindex sprang um 5,7 Prozent nach oben, nachdem Chinas Börsenaufsicht am späten Donnerstag den Börsengang von Unitree in Shanghai genehmigt hatte.

In Hongkong legte der Hang Seng Index um 1,6 Prozent zu. Die Tech-Aktien der Stadt gewannen 2 Prozent.

Commerzbank: Angebot der UniCredit endet heute

Mit dem für heute geplanten Ende des Übernahmeangebots könnte UniCredit ihre potenzielle Gesamtposition an der Commerzbank auf mehr als 58 Prozent ausbauen. Grund dafür ist ein weiterer Anstieg der Annahmen in den zwei Wochen der Wiedereröffnung des Angebots.

Das berichtet Milano Finanza am Freitag. Die offiziellen Ergebnisse sollen am 8. Juli veröffentlicht werden. Hinweise aus dem Markt deuten jedoch übereinstimmend auf Annahmen von rund 15 Prozent hin. In der vergangenen Woche waren noch 12,5 Prozent geschätzt worden.

Zum Endspurt trug auch die Rally der UniCredit-Aktie bei. Dadurch weitete sich die implizite Prämie des Angebots auf mehr als 5 Prozent aus. Für Commerzbank-Aktionäre wurde es damit attraktiver, dem Umtausch zuzustimmen.

Nach Berechnungen von News Alliance könnte die Unicredit damit ihr Ziel erreicht haben: "Addiert man die 15 Prozent Annahmen zu den bereits gehaltenen 26,7 Prozent, Plus 3,22 Prozenzt an Derivaten mit Stimmrecht sowie zu 13,2 Prozent an cash-settled Derivaten, würde der Gesamtanteil auf 58,2 Prozent steigen. Für die Stimmrechte bliebe die maßgebliche Quote jedoch bei rund 45 Prozent - ein Niveau, das nach Einschätzung von Analysten bereits ausreicht, um der UniCredit die Kontrolle über die Governance der Commerzbank zu sichern."

Rheinmetall: Fregatten-Aus belastet

Rheinmetall rechnet im zweiten Quartal mit einem Rheinmetall-Nomination-Volumen im niedrigen zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Hintergrund ist die Entscheidung des deutschen Verteidigungsministeriums, das F126-Fregattenprogramm zu streichen.

Der Rüstungskonzern erklärte jedoch, dass er seine Prognose für das Umsatzwachstum im zweiten Quartal von mehr als 60 Prozent voraussichtlich erreichen wird. Das gilt trotz einer geschätzten Lücke von 20 Milliarden Euro bei der quartalsweisen Rheinmetall Nomination. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor.

Rheinmetall prüft weiter mögliche zusätzliche Folgen für die Jahresprognose. Sollte das Unternehmen keine Gegenmaßnahmen umsetzen, könnte die Umsatzbelastung im Jahr 2026 bis zu 300 Millionen Euro betragen.

Auto1: JPMorgan jetzt Aktie auf "Positive Catalyst Watch"

JPMorgan blickt optimistisch auf Auto1. Die US-Bank setzte die Aktie auf „Positive Catalyst Watch“ und bestätigte zugleich die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 37 Euro.

Analyst Marcus Diebel begründete dies in einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit seinen positiven Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen. Er rechnet mit weiteren Fortschritten bei der Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers.

Zudem verwies Diebel darauf, dass seine Schätzungen für 2027 um 23 Prozent über dem Marktkonsens liegen.

Rohstoffe (Öl & Gold)

Die Ölpreise haben am Freitag vor einem langen Feiertagswochenende in den USA leicht zugelegt. Zugleich blieb eine vorsichtige Zuversicht mit Blick auf die Bemühungen um Frieden im Nahen Osten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestehen.

Brent-Futures stiegen um 46 Cent beziehungsweise 0,64 Prozent auf 72,26 US-Dollar je Barrel. West Texas Intermediate legte um 32 Cent beziehungsweise 0,47 Prozent auf 69,01 US-Dollar je Barrel zu.

Die US-Märkte bleiben am Freitag vor dem Unabhängigkeitstag der USA am Samstag geschlossen.

In der vorherigen Sitzung hatten beide Referenzsorten ihre niedrigsten Stände seit der Zeit vor Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran Ende Februar erreicht. Auf Wochensicht lag Brent 0,35 Prozent im Plus, WTI gewann 0,43 Prozent. Das waren die geringsten Wochenbewegungen beider Sorten seit Monaten.

Gold hat am Freitag um mehr als ein Prozent zugelegt und steuert auf das erste Wochenplus seit fünf Wochen zu. Anleger reduzierten nach schwächer als erwarteten Arbeitsmarktdaten ihre Erwartungen an Zinserhöhungen in den USA.

Der Spotpreis für Gold stieg um 1,3 Prozent auf 4.177,31 US-Dollar je Unze. Damit erreichte er den höchsten Stand seit dem 23. Juni. US-Gold-Futures mit Lieferung im August gewannen 1,6 Prozent auf 4.190,70 US-Dollar.

Auf Wochensicht zeichnete sich für das Edelmetall ein Plus von 2,2 Prozent ab. Es wäre der erste Wochengewinn seit der Woche bis zum 29. Mai. Schwächere Daten zu den Nonfarm-Payrolls und den privaten Beschäftigten dämpften die Sorgen vor Inflation und länger hoch bleibenden Zinsen.

Auch der US-Dollar war auf dem Weg zu einem Wochenverlust. Das macht in Dollar gehandeltes Gold für Anleger mit anderen Währungen günstiger.

Devisen

Der Dollar geriet nach dem Arbeitsmarktbericht deutlich unter Druck, der Dollar-Index reduzierte sich um 0,5 Prozent - der höchste Tagesverlust seit dem 6. Mai. Der Euro kletterte um 0,5 Prozent auf 1,1435 Dollar. Am Devisenmarkt dämpften die Arbeitsmarktdaten Zinserhöhungsfantasie sehr deutlich.

Der Yen wertete gegenüber dem Dollar auf 161,14 auf, da mit einer möglichen japanischen Intervention zur Verteidigung der Währung gerechnet wurde.

Kryptomarkt

Bitcoin legte im US-Mittagshandel um 2,6 Prozent auf 61.555 US-Dollar zu und steuerte damit auf den zweiten Gewinntag in Folge zu. Zuvor war die Kryptowährung auf den niedrigsten Stand seit September gefallen.

Auch Ethereum zog an: Ether eröffnete bei 1.607,88 US-Dollar und stieg bis auf 1.708,06 US-Dollar.

Rückenwind kam von schwächeren US-Arbeitsmarktdaten. Sie dämpften die Erwartung an baldige Zinserhöhungen und halfen damit auch riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen. Der US-Dollar gab ebenfalls nach, was die Stimmung zusätzlich stützte.

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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