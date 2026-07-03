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    Ram boomt, Jeep schwächelt

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    Stellantis-Comeback: Dieser US-Plan lässt GM und Ford alt aussehen

    Stellantis wächst in den USA weiter: Ram und Chrysler treiben das Plus von 6 Prozent, während Jeep, Dodge, Fiat und Alfa Romeo schwächeln.

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    Ram boomt, Jeep schwächelt - Stellantis-Comeback: Dieser US-Plan lässt GM und Ford alt aussehen
    Foto: OpenAI

    Stellantis' Comeback auf dem US-Markt setzt sich fort. Milano Finanza berichtete am Freitag, dass der Konzern im zweiten Quartal 328.284 Fahrzeuge ausgeliefert hat, ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025. Das Wachstum im ersten Halbjahr belief sich damit auf 5 Prozent mit rund 634.000 Einheiten. Dies ist das vierte Quartal in Folge mit Wachstum in den USA, ein Ergebnis, das unter der Führung des neuen CEO Antonio Filosa erzielt wurde, und steht im Gegensatz zu den Rückgängen bei den beiden anderen Detroiter Automobilherstellern: General Motors verzeichnete einen Rückgang der Quartalsumsätze um 4,2 Prozent, während Ford um 10 Prozent zurückging.

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    Den größten Beitrag leistete Ram mit einem Absatzplus von 11 Prozent dank des Erfolgs seiner überarbeiteten Pickup-Modelle und der Rückkehr des Hemi-V8-Motors. Die Marke kam im zweiten Quartal auf 123.147 Fahrzeuge. Die Ram-Pickups legten insgesamt um 14 Prozent zu, der Ram 1500 Light Duty sogar um 27 Prozent. Das zeigt, dass Stellantis mit klassischen US-Käuferwünschen wieder besser trifft. Auch Chrysler schnitt gut ab und verdoppelte den Absatz nahezu um 80 Prozent, was vor allem dem überarbeiteten Pacifica zu verdanken war. Jeep bleibt hingegen die größte Schwachstelle des Konzerns. Die Marke schloss das Quartal mit einem Minus von 5 Prozent ab: Das Wachstum beim Grand Wagoneer reichte nicht aus, um die Rückgänge beim Wrangler und Grand Cherokee auszugleichen, und der neue Hybrid-Cherokee hat noch nicht genügend Absatzzahlen erreicht, um die Performance der Marke zu verbessern.

    Dodge verzeichnete ebenfalls Verluste von über 15 Prozent, trotz anfänglich positiver Rückmeldungen zum Charger mit Verbrennungsmotor. Die Elektroversion bleibt weiterhin schwächelnd. Die Schwäche der italienischen Marken in den USA hält an: Fiat verlor 79 Prozent und Alfa Romeo 32 Prozent. Für Stellantis bleibt der amerikanische Markt die strategische Priorität, da er die profitabelste Region des Konzerns ist. Filosas Ziel ist es, die Erholung durch die Nutzung des FastLane2030-Plans zu sichern, der eine Offensive neuer Benzin- und Hybridmodelle vorsieht, gepaart mit einem erschwinglicheren Angebot im Bereich von 20.000 bis 30.000 US-Dollar. In den kommenden Monaten setzt die Gruppe insbesondere auf Beiträge des Cherokee, des benzinbetriebenen Charger und des neuen Ram Rumble Bee.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 5,069EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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    Ram boomt, Jeep schwächelt Stellantis-Comeback: Dieser US-Plan lässt GM und Ford alt aussehen Stellantis wächst in den USA weiter: Ram und Chrysler treiben das Plus von 6 Prozent, während Jeep, Dodge, Fiat und Alfa Romeo schwächeln.
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