Darum könnte Öl jetzt wieder teurer werden!

Nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sowie den laufenden Friedensverhandlungen ist der Rohölpreis in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen. Nach einer historisch beispiellosen Angebotskrise droht jetzt sogar eine Ölschwemme, da die an den zurückkehrenden Golfstaaten ihre Marktanteile mit Produktionsausweitungen verteidigen wollen.

Das führte dazu, dass der Preis für die Rohölsorte Brent am Mittwoch die zu Beginn des Iran-Krieges gerissene Kurslücke (Gap Close) geschlossen und auf der bei 70 US-Dollar verlaufenden Unterstützungslinie aufgesetzt hat. Genau hier könnte jetzt eine technische Erholung der Rohölpreise starten, welche in den kommenden Wochen zu einem moderaten Preisanstieg führt.

Kurslücke geschlossen, wichtige Unterstützung erreicht

In den vergangenen drei Jahren notierte Brent in einem hartnäckigen Abwärtstrend. 2025 beendete die Nordseesorte mit einem Kurs um die 60 US-Dollar – und Analystinnen und Analysten hatten erwartet, dass sie 2026 sogar noch tiefere Kurse erreichen oder zumindest seitwärts tendieren würde.

Diese Vorhersagen entpuppten sich schnell als gegenstandslos. Schon vor dem Iran-Krieg konnte Öl die Abwärtstrendlinie des vergangenen Jahres überwinden und Kurs auf 70 US-Dollar nehmen. Das Überwinden der gleitenden Durchschnitte sorgte dann für erste Kaufsignale, die von steigenden technischen Indikatoren unterstützt und bestätigt wurden.

Die Eskalation im Nahen Osten verschärfte den zuvor technisch verbesserten Ausblick für Brent also lediglich. Nach neuen Mehrjahresjochs im Bereich von 110 bis 115 US-Dollar kam es zu einer mehrwöchigen Top-Bildung, welche eine Trendwende und den zuletzt scharfen Abwärtstrend eingeleitet hat. Neben den Friedenshoffnungen sorgten hierfür vor allem bearishe Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD.

Gegenreaktion technisch zunehmend wahrscheinlich

Das Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte sorgte dann für weitere Verkaufssignale. In der Folge fiel Brent am Donnerstag zeitweise auf rund 70 US-Dollar zurück. Genau hier liegt mit der Ausbruchszone aus dem Februar eine wichtige Unterstützung von der aus jetzt eine Gegenbewegung starten könnte, die sich bis mindestens zur 200-Tage-Linie bei rund 78 US-Dollar erstrecken dürfte.

Grundlage für diese These ist die Bodenbildung im Relative-Stärke-Index (RSI), die damit für erste bullishe Divergenzen sorgt. Auch im Trendstärkeindikator MACD ist eine Entspannung zu beobachten. Der zeigt tief unter der Nulllinie liegend zwar einen intakten Abwärtstrend von Brent an, deutet aber auf das Überschreiten seiner (roten) Signallinie hin, was nach scharfen Abwärtsbewegungen oft schon für eine Gegenreaktion genügt.

So kann Öl jetzt gehandelt werden

Nach einem der schärfsten Quartalrückgange der vergangenen Jahre ist Rohöl mit Blick auf den RSI außerdem überverkauft. Auch das lässt eine Erholung aus technischer Perspektive jetzt immer wahrscheinlicher werden, auch wenn die Stimmung gegenwärtig eher hinsichtlich weiter fallender Preise ausgeschlagen hat.

Das Setup für einen antizyklischen Einstieg bleibt aktiv, solange Brent die Unterstützung bei 70 US-Dollar nicht nachhaltig aufgibt. In diesem Fall müsste mittelfristig mit einem Test der Unterstützung bei 60 US-Dollar gerechnet werden. Wer also einen Long-Einstieg wagt, sollte sich mit einem Stopp-Loss knapp unter 70 US-Dollar absichern.

Fazit: Die Chancen zur Oberseite überwiegen kurzfristig

Der Rohölpreis ist in den vergangenen Tagen auf das Vorkriegsniveau zurückgekehrt, doch jetzt verdichten sich die Anzeichen für eine technische Erholung mit einem Anstiegspotenzial von mindestens 10 Prozent – potenzielle Angebotsschwemme hin oder her.

Außerdem hat das vergangene Wochenende gezeigt, dass die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran brüchig ist. Laut dem Wall Street Journal besteht der Iran außerdem weiterhin darauf, die Straße von Hormus zu kontrollieren und künftig (gemeinsam mit Oman) Transportzölle zu kassieren – das könnte zum Wiederaufflammen von Spannungen führen.

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen dominieren jetzt also wieder die Risiken zur Oberseite. Das können Händlerinnen und Händler für einen Long-Einstieg nutzen. Dabei sollte aber der Stopp bei unter 70 US-Dollar beachtet werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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