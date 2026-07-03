🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Trotz Friedenshoffnungen

    617 Aufrufe 617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Darum könnte Öl jetzt wieder teurer werden!

    Die Rohölpreise sind in dieser Woche auf das Niveau vor Beginn des Iran-Krieges gefallen, doch jetzt könnte erst einmal eine technische Erholung folgen.

    Für Sie zusammengefasst
    Trotz Friedenshoffnungen - Darum könnte Öl jetzt wieder teurer werden!
    Foto: Eli Hartman/AP/dpa

    Steht der Ölpreis jetzt vor einem Comeback?

    Nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sowie den laufenden Friedensverhandlungen ist der Rohölpreis in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen. Nach einer historisch beispiellosen Angebotskrise droht jetzt sogar eine Ölschwemme, da die an den zurückkehrenden Golfstaaten ihre Marktanteile mit Produktionsausweitungen verteidigen wollen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Das führte dazu, dass der Preis für die Rohölsorte Brent am Mittwoch die zu Beginn des Iran-Krieges gerissene Kurslücke (Gap Close) geschlossen und auf der bei 70 US-Dollar verlaufenden Unterstützungslinie aufgesetzt hat. Genau hier könnte jetzt eine technische Erholung der Rohölpreise starten, welche in den kommenden Wochen zu einem moderaten Preisanstieg führt.

    Öl (Brent)_hist_wallstreet_online_25ND_26ND.webp

    Kurslücke geschlossen, wichtige Unterstützung erreicht

    In den vergangenen drei Jahren notierte Brent in einem hartnäckigen Abwärtstrend. 2025 beendete die Nordseesorte mit einem Kurs um die 60 US-Dollar – und Analystinnen und Analysten hatten erwartet, dass sie 2026 sogar noch tiefere Kurse erreichen oder zumindest seitwärts tendieren würde.

    Diese Vorhersagen entpuppten sich schnell als gegenstandslos. Schon vor dem Iran-Krieg konnte Öl die Abwärtstrendlinie des vergangenen Jahres überwinden und Kurs auf 70 US-Dollar nehmen. Das Überwinden der gleitenden Durchschnitte sorgte dann für erste Kaufsignale, die von steigenden technischen Indikatoren unterstützt und bestätigt wurden.

    Die Eskalation im Nahen Osten verschärfte den zuvor technisch verbesserten Ausblick für Brent also lediglich. Nach neuen Mehrjahresjochs im Bereich von 110 bis 115 US-Dollar kam es zu einer mehrwöchigen Top-Bildung, welche eine Trendwende und den zuletzt scharfen Abwärtstrend eingeleitet hat. Neben den Friedenshoffnungen sorgten hierfür vor allem bearishe Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD.

    Gegenreaktion technisch zunehmend wahrscheinlich

    Das Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte sorgte dann für weitere Verkaufssignale. In der Folge fiel Brent am Donnerstag zeitweise auf rund 70 US-Dollar zurück. Genau hier liegt mit der Ausbruchszone aus dem Februar eine wichtige Unterstützung von der aus jetzt eine Gegenbewegung starten könnte, die sich bis mindestens zur 200-Tage-Linie bei rund 78 US-Dollar erstrecken dürfte.

    Grundlage für diese These ist die Bodenbildung im Relative-Stärke-Index (RSI), die damit für erste bullishe Divergenzen sorgt. Auch im Trendstärkeindikator MACD ist eine Entspannung zu beobachten. Der zeigt tief unter der Nulllinie liegend zwar einen intakten Abwärtstrend von Brent an, deutet aber auf das Überschreiten seiner (roten) Signallinie hin, was nach scharfen Abwärtsbewegungen oft schon für eine Gegenreaktion genügt.

    So kann Öl jetzt gehandelt werden

    Nach einem der schärfsten Quartalrückgange der vergangenen Jahre ist Rohöl mit Blick auf den RSI außerdem überverkauft. Auch das lässt eine Erholung aus technischer Perspektive jetzt immer wahrscheinlicher werden, auch wenn die Stimmung gegenwärtig eher hinsichtlich weiter fallender Preise ausgeschlagen hat.

    Das Setup für einen antizyklischen Einstieg bleibt aktiv, solange Brent die Unterstützung bei 70 US-Dollar nicht nachhaltig aufgibt. In diesem Fall müsste mittelfristig mit einem Test der Unterstützung bei 60 US-Dollar gerechnet werden. Wer also einen Long-Einstieg wagt, sollte sich mit einem Stopp-Loss knapp unter 70 US-Dollar absichern.

    Fazit: Die Chancen zur Oberseite überwiegen kurzfristig

    Der Rohölpreis ist in den vergangenen Tagen auf das Vorkriegsniveau zurückgekehrt, doch jetzt verdichten sich die Anzeichen für eine technische Erholung mit einem Anstiegspotenzial von mindestens 10 Prozent – potenzielle Angebotsschwemme hin oder her.

    Außerdem hat das vergangene Wochenende gezeigt, dass die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran brüchig ist. Laut dem Wall Street Journal besteht der Iran außerdem weiterhin darauf, die Straße von Hormus zu kontrollieren und künftig (gemeinsam mit Oman) Transportzölle zu kassieren – das könnte zum Wiederaufflammen von Spannungen führen.

    Nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen dominieren jetzt also wieder die Risiken zur Oberseite. Das können Händlerinnen und Händler für einen Long-Einstieg nutzen. Dabei sollte aber der Stopp bei unter 70 US-Dollar beachtet werden.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trotz Friedenshoffnungen Darum könnte Öl jetzt wieder teurer werden! Die Rohölpreise sind in dieser Woche auf das Niveau vor Beginn des Iran-Krieges gefallen, doch jetzt könnte erst einmal eine technische Erholung folgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     