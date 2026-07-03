Renk will Marine-Geschäft mit Übernahme ausbauen

Der Zukauf würde Renk Zugang zu Technologie für Antriebssysteme für U-Boote verschaffen. Renk fertigt unter anderem die Getriebe für den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000, aber auch den französischen Panzer Leclerc. Darüber hinaus produziert Renk Pumpen, Kompressoren und Getriebe für die Öl- und Gasindustrie./nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 47,15 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +13,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,80 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +33,47 %/+52,54 % bedeutet.