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    Renk will Marine-Geschäft mit Übernahme ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk plant Übernahme von David Brown Defence zur Marine
    • Bewertung der Firma 200 bis 250 Millionen US-Dollar
    • Zugang zu U-Boot Antriebstechnologie für Renk
    Kreise - Renk will Marine-Geschäft mit Übernahme ausbauen
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk will sich offenbar im Marinegeschäft verstärken. Dazu wolle das Unternehmen den nicht börsennotierten Hersteller David Brown Defence übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Der Zukauf könne noch am Freitag angekündigt werden. Dabei könnte David Brown Defence mit 200 Millionen bis 250 Millionen Dollar bewertet werden.

    David Brown Defence ist auf Getriebe für U-Boote spezialisiert und gehört zu David Brown Santasalo. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Stellex Capital Management und hat seinen Geschäftssitz im britischen Huddersfield. Die Private-Equity-Gesellschaft hatte David Brown Santasalo nach Angaben auf ihrer Website im Jahr 2023 übernommen.

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    Der Zukauf würde Renk Zugang zu Technologie für Antriebssysteme für U-Boote verschaffen. Renk fertigt unter anderem die Getriebe für den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000, aber auch den französischen Panzer Leclerc. Darüber hinaus produziert Renk Pumpen, Kompressoren und Getriebe für die Öl- und Gasindustrie./nas/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 47,15 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +13,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +33,47 %/+52,54 % bedeutet.





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