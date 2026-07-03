JPMorgan setzt Auto1 auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 24,56 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +0,16 %/+48,24 % bedeutet.