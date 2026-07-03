ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Auto1 auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'
- JPMorgan stuft Auto1 auf Positive Catalyst Watch
- Kursziel 37 Euro und Overweight Empfehlung belassen
- Diebel erwartet Volumenplus und 23% über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt und die Aktien mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Damit gab Marcus Diebel in einem am Freitag vorliegenden Ausblick seinen positiven Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Er rechnet mit weiteren Fortschritten bei der Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers. Er hob hervor, dass er für 2027 mit seinen Schätzungen 23 Prozent über dem Konsens liegt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 12:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 12:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 24,56 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +0,16 %/+48,24 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
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