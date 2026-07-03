JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kosmetikkonzern dürfte am 29. Juli über ein robustes erstes Halbjahr berichten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Zur zweiten Jahreshälfte hin werde die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung aber wohl nachlassen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 389,5EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

