ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 41 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Deutsche Bank auf 41 Euro
- Einstufung bleibt Overweight bei JPMorgan
- Gespräche mit Claudio de Sanctis stärken Vertrauen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31,35 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,94 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+30,78 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 41 Euro
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DWS geht steil.....das muss zwangsläufig bei Mutti Dt. Bank ankommen
DWS läuft tatsächlich besser als die Mutter. Irgendwann muss das auch bei Deutsche Bank ankommen, 30 Euro wäre da ein logischer nächster Schritt.
https://www.ntg24.de/Deutsche-Bank-glaenzt-BMW-und-Volkswagen-kaempfen-27062026-CT-Aktien