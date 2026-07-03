JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 41 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31,35 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,94 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+30,78 % bedeutet.