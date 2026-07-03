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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 41 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel Deutsche Bank auf 41 Euro
    • Einstufung bleibt Overweight bei JPMorgan
    • Gespräche mit Claudio de Sanctis stärken Vertrauen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 41 Euro - 'Overweight'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31,35 auf Lang & Schwarz (03. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,94 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+30,78 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 41 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was eine Steigerung von +30,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Bank: Anleger sehen einen endgültigen Ausbruch über die 30‑€‑Marke, einige setzen 40 € als nächstes Ziel. Positiv wird die starke DWS‑Performance (dividendenbereinigt >65 €) gesehen, die den Mutterkurs heben könnte. Es wird über Fundamentales wie Restrukturierung und das Zinsumfeld diskutiert sowie Kritik an früheren Kapitalerhöhungen und Bonuszahlungen geäußert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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