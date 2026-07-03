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    Julius Bär ernennt Peter Burrill per Mitte August zum Finanzchef

    Für Sie zusammengefasst
    • Peter Burrill wird per 17. August Finanzchef
    • Er löst Evie Kostakis nach ihrem Rücktritt ab
    • Burrill kommt von Standard Chartered zu Julius Bär
    Julius Bär ernennt Peter Burrill per Mitte August zum Finanzchef
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Privatbank Julius Bär hat einen neuen Finanzchef gefunden. Peter Burrill wird per 17. August das Amt übernehmen und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er löst in dem Amt Evie Kostakis ab, die ihren Rücktritt im April mitgeteilt hatte. Burrill wechselt von Standard Chartered zu Julius Bär, wo er zuletzt als Interim-Finanzchef tätig war, wie die Zürcher Bank am Freitag mitteilte. In seinen Funktionen bei der britischen Großbank habe er den Finanzbereich umfassend transformiert. Vor seiner Tätigkeit bei Standard Chartered war er bei der Deutschen Bank sowie bei KPMG tätig gewesen.

    Die langjährige Finanzchefin Evie Kostakis wird die Gruppe nun "nach einer geordneten Übergabe" verlassen, heißt es weiter. Kostakis hatte ihren Rücktritt im Frühling damit begründet, dass sie eine internationale Führungsposition übernehmen werde. Julius Bär-Chef Bollinger dankt Kostakis in der Mitteilung vom Freitag noch einmal für ihr "langjähriges Engagement" bei Julius Bär und ihre "wertvollen Beiträge"./tp/cg/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Standard Chartered Aktie

    Die Standard Chartered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 24,44 auf Tradegate (02. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Standard Chartered Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered bezifferte sich zuletzt auf 53,35 Mrd..






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