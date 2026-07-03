2021er-Trend im Belastungstest

Zum Ende der Woche nahm der MDax diese Trendlinie ins Visier. Gelingt der nachhaltige Ausbruch, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Zunächst rückt der Bereich um 33.990 Punkte in den Fokus. Darüber wäre auch ein Anstieg bis an das bisherige Allzeithoch aus September 2021 bei 36.428 Punkten möglich. Aus charttechnischer Sicht spricht das derzeit für ein weiterhin positives Bild.

Ähnlich wie der DAX bewegte sich der MDax seit Mitte Januar in einer breiten Handelsspanne zwischen 26.803 und 32.383 Punkten. Klare Signale für die weitere Entwicklung blieben zunächst aus. In den vergangenen Wochen nahm die Dynamik jedoch spürbar zu, insbesondere im Donnerstagshandel. Gleichzeitig wurde die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet und bereits nach oben aufgelöst. Als letzte größere Hürde gilt nun der seit 2021 bestehende Abwärtstrend.

Auf der Unterseite sollte der MDax möglichst über seinem 200-Tage-Durchschnitt bei 30.771 Punkten bleiben. Ein Rückfall darunter könnte den Verkaufsdruck erhöhen und Kursverluste in Richtung 29.438 Punkte nach sich ziehen. Fällt der Index auch unter diese Marke, rückt die Unterstützung bei 29.207 Punkten in den Fokus und damit der Bereich einer im April dieses Jahres entstandenen Kurslücke.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 32.544,86 Punkte

Kursziele : 33.990 und 36.428 Punkte

Renditechance via DN2HA5 : 270 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MDax-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2HA5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31.183,99 Punkte Basiswert: MDax-Index KO-Schwelle: 31.183,99 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.544,86 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 36.428 Punkte Hebel: 23,58 Kurschance: + 270 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU62L0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,51 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 33.960,42 Punkte Basiswert: MDax-Index KO-Schwelle: 33.960,42 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.544,86 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,07 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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