Ausbruch und Kaufsignal

Gelingt auf Wochenbasis ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch von Anfang Januar bei 56,93 US-Dollar, könnte dies den Startschuss für die fünfte und letzte Aufwärtswelle geben. In diesem Fall wären zunächst Kursziele bei 63,68 und darüber im Bereich von 70,47 US-Dollar denkbar. Je stärker das aktuelle Momentum ausfällt, desto schneller könnten diese Marken erreicht werden. Anschließend wäre eine normale technische Gegenbewegung in Form einer sogenannten abc-Konsolidierung möglich.

Analysten sehen die aktuelle Entwicklung als Teil einer sogenannten Impulsbewegung, die typischerweise aus fünf Aufwärtswellen besteht. Nach der bisherigen Entwicklung lassen sich bislang vier dieser Wellen erkennen. Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte der Aktie in den kommenden Monaten weiteres Aufwärtspotenzial bevorstehen.

Scheitert der Ausbruch dagegen und fällt die Aktie zügig unter 54,90 US-Dollar zurück, würde dies das positive Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte der Kurs zunächst bis an den 50-Wochen-Durchschnitt bei 50,78 US-Dollar nachgeben. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, würden die Tiefs aus dem Jahr 2026 bei 45,88 US-Dollar als nächste wichtige Unterstützungszone in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 58,58 US-Dollar

Kursziele : 63,68 und 70,47 US-Dollar

Renditechance via DN190U : 155 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bank of America Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN190U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,65 - 0,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,3612 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp. KO-Schwelle: 51,3612 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 58,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 70,47 US-Dollar Hebel: 7,79 Kurschance: + 155 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5D6Q Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,68 - 0,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 66,288 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp. KO-Schwelle: 66,288 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 58,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,42 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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