Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.171,41 USD
Goldpreis legt +1,27 % zu und erreicht 4.171,41 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,27 %
|1 Monat
|-6,95 %
|3 Monate
|-10,68 %
|1 Jahr
|+24,68 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.917,18USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.171,41USD ein Wert von 10.879,0USD geworden – ein Gewinn von +117,58 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, aber kurzfristig bullisch: Short-Covering treibt den Kurs; eine wichtige Zone liegt um 4.06–4.10k USD, 4k gilt als Unterstützung. Langfristig fundamentale Treiber bleiben positiv, aber Korrekturen sind möglich. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|328,70EUR
|+1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|117,39EUR
|+1,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|234,84EUR
|+1,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|311,14EUR
|+2,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,45EUR
|+2,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|495,64EUR
|+2,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|349,04EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,71EUR
|+1,29 %
|Long
|1
|0,00
|117,24EUR
|+1,19 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,140EUR
|-0,57 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.