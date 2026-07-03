Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.171,41 USD

+1,27 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,27 % 1 Monat -6,95 % 3 Monate -10,68 % 1 Jahr +24,68 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.171,41zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.917,18USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.171,41USD ein Wert von 10.879,0USD geworden – ein Gewinn von +117,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, aber kurzfristig bullisch: Short-Covering treibt den Kurs; eine wichtige Zone liegt um 4.06–4.10k USD, 4k gilt als Unterstützung. Langfristig fundamentale Treiber bleiben positiv, aber Korrekturen sind möglich. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %.