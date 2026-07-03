Bullenpower: Silberpreis springt auf 62,41 USD

+2,36 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,08 % 1 Monat -17,01 % 3 Monate -14,60 % 1 Jahr +70,51 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 62,41. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 36,60315USD. Heute, bei 62,41USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.705,07USD geworden – ein Plus von +70,51 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Beurteilung des Anleger-Sentiments zu Silber im wallstreetONLINE-Forum: gemischt. Kurzfristig dominiert Skepsis gegenüber einer Bodenbildung (nach zwei Verlusttagen); charttechnisch wird Aufwärtspotenzial gesehen, während gleichzeitig die Abhängigkeit von Minerentätigkeiten betont wird. Langfristig wird eine wachsende Nachfrage und Volatilität erwähnt; Silber könnte Bitcoin folgen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.