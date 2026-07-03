Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 62,41 USD
Silberpreis legt +2,36 % zu und erreicht 62,41 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,08 %
|1 Monat
|-17,01 %
|3 Monate
|-14,60 %
|1 Jahr
|+70,51 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 36,60315USD. Heute, bei 62,41USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.705,07USD geworden – ein Plus von +70,51 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Beurteilung des Anleger-Sentiments zu Silber im wallstreetONLINE-Forum: gemischt. Kurzfristig dominiert Skepsis gegenüber einer Bodenbildung (nach zwei Verlusttagen); charttechnisch wird Aufwärtspotenzial gesehen, während gleichzeitig die Abhängigkeit von Minerentätigkeiten betont wird. Langfristig wird eine wachsende Nachfrage und Volatilität erwähnt; Silber könnte Bitcoin folgen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|328,70EUR
|+1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|117,39EUR
|+1,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|234,84EUR
|+1,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|311,14EUR
|+2,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,45EUR
|+2,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|495,64EUR
|+2,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|349,04EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,71EUR
|+1,29 %
|Long
|1
|0,00
|117,24EUR
|+1,19 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,140EUR
|-0,57 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.