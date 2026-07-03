JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit Blick auf Vorab-Aussagen des Pharmakonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen hob Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick den Einfluss von Sondereffekten auf die Produktdynamik hervor. Die Amerikaner hätten zudem auf die im Juni bestätigten Jahresziele sowie die vergangene Woche bekannt gegebene Dividendenpolitik verwiesen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 21,24EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
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