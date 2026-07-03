UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,60 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft habe wohl ein schwieriges Quartal hinter sich, weshalb das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich gesunken sein sollte, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in seinem Ausblick. Vor den Zahlen am 4. August habe er aber seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf gesunkene Annahmen für Kerosin und Steuern nach oben geschraubt. Das Management gehe für 2026 zudem weiter von einem Ebit deutlich über dem Vorjahresniveau aus./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 9,984EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 9,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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