Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erfolgreiche ...

WIBank begibt erfolgreiche Benchmark-Anleihe

Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat am 2. Juli 2026 ihre zweite Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich am Markt platziert (ISIN: DE000A3SJZ92) . Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent bei einer Emissionsrendite von 2,928 Prozent. Das Orderbuch war mit über 900 Mio. Euro 2-fach überzeichnet. Die 44 Orders stammten zu 65 Prozent von deutschen und der Rest von internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, unterschiedlicher Projektfinanzierungen und dem regulären Fundingbedarf des laufenden Geschäftsjahres.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass die WIBank-Anleihe erneut eine so positive Resonanz bei den Investoren ausgelöst hat. So können wir mit Unterstützung der Kapitalmärkte unsere Verantwortung als Förderbank wahrnehmen und die Zukunftsfähigkeit Hessens weiterhin aktiv und nachhaltig gestalten", erklärt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank .