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    Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erfolgreiche ...

    Für Sie zusammengefasst
    • WIBank platzierte am 2. Juli 2026 eine 5-Jahresanleihe
    • Kupon 2,875% Rendite 2,928% Orderbuch über 900 Mio
    • Erlös zur Refinanzierung und für Projekte mit AA Plus
    OTS - Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erfolgreiche ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIBank begibt erfolgreiche Benchmark-Anleihe
    Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat am 2. Juli 2026 ihre zweite Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich am Markt platziert (ISIN: DE000A3SJZ92) . Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent bei einer Emissionsrendite von 2,928 Prozent. Das Orderbuch war mit über 900 Mio. Euro 2-fach überzeichnet. Die 44 Orders stammten zu 65 Prozent von deutschen und der Rest von internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, unterschiedlicher Projektfinanzierungen und dem regulären Fundingbedarf des laufenden Geschäftsjahres.

    "Wir freuen uns sehr darüber, dass die WIBank-Anleihe erneut eine so positive Resonanz bei den Investoren ausgelöst hat. So können wir mit Unterstützung der Kapitalmärkte unsere Verantwortung als Förderbank wahrnehmen und die Zukunftsfähigkeit Hessens weiterhin aktiv und nachhaltig gestalten", erklärt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank .

    Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank , ergänzt: "Der steigende Fundingbedarf ist für uns ein positives Signal: Er belegt, dass wir unseren Förderauftrag aktiv wahrnehmen und die Transformation Hessens finanziell unterstützen. Mit der aktuellen Benchmark-Emission konnten wir unsere breite Investorenbasis aus Banken, Versicherungen und weiteren institutionellen Anlegern erneut erfolgreich ansprechen, zu marktgerechten Konditionen Mittel aufnehmen und ein qualitativ sehr hochwertiges Orderbuch erzielen."

    Die Anleihe ist die elfte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.

    Pressekontakt:

    Claudia Ungeheuer
    Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit
    Tel: +49 (0)69 9132-3716
    E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/6307326 OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen







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