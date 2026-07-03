UBS hebt Ziel für Lufthansa auf 11 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 9,976 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 12,01 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -30,03 %/-20,04 % bedeutet.