Erholung in Asien treibt auch in Europa KI-Werte wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Im südkoreanischen Leitindex Kospi, der mit einer guten Verdopplung im Jahr 2026 zum Taktgeber der Rekordjagd im KI-Bereich geworden ist, gewannen unter anderem SK Hynix und Samsung zweistellig. Dieser frische Mut schwappt am Morgen etwas auf Europa über. Hier sind die Aktien aus der Halbleiterbranche wie Infineon , ASML , STMicro , Aixtron und Suss Microtec vorbörslich ebenfalls gefragt. Aber auch andere Werte mit KI-Fantasie wie Siemens Energy .

Die Kursgewinne fallen kleiner aus als in Asien, wie allerdings auch die vorherige Korrektur geringer war. So erholen sich Infineon auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss, nachdem sie vom Rekord in der Vorwoche um 15 Prozent korrigiert hatten. Bei SK Hynix war der Rückschlag mehr als doppelt so hoch ausgefallen.