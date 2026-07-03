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    AKTIEN IM FOKUS

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    Erholung in Asien treibt auch in Europa KI-Werte wieder an

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Anleger kaufen Highflyer nach Korrektur zu
    • Europa Halbleiterwerte wie Infineon stark gefragt
    • Sorge vor Überangebot an KI-Rechenkapazitäten
    AKTIEN IM FOKUS - Erholung in Asien treibt auch in Europa KI-Werte wieder an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Im südkoreanischen Leitindex Kospi, der mit einer guten Verdopplung im Jahr 2026 zum Taktgeber der Rekordjagd im KI-Bereich geworden ist, gewannen unter anderem SK Hynix und Samsung zweistellig. Dieser frische Mut schwappt am Morgen etwas auf Europa über. Hier sind die Aktien aus der Halbleiterbranche wie Infineon , ASML , STMicro , Aixtron und Suss Microtec vorbörslich ebenfalls gefragt. Aber auch andere Werte mit KI-Fantasie wie Siemens Energy .

    Die Kursgewinne fallen kleiner aus als in Asien, wie allerdings auch die vorherige Korrektur geringer war. So erholen sich Infineon auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss, nachdem sie vom Rekord in der Vorwoche um 15 Prozent korrigiert hatten. Bei SK Hynix war der Rückschlag mehr als doppelt so hoch ausgefallen.

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    Die Anleger hatten sich zuletzt immer mehr Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten für KI gemacht, nachdem ambitionierten Pläne des Meta-Konzerns für ein eigenes Cloud-Geschäft durchgesickert waren./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 77,54 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 101,04 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -21,22 %/+31,73 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Kursdruck durch erneute US‑Chip‑Sell‑offs und die Gefahr eines vollendeten Doppeltops mit möglichen starken Rücksetzern; mehrere User warnen vor riskanten Long‑Einstiegen und einigen Verkäufen. Dem gegenüber stehen positive Fundamentaldaten: Abschluss der ams‑OSRAM‑Sensorakquisition (~230 Mio. € Umsatz, EPS‑steigernd), Gartner‑Lob für AI‑Rechenzenter‑Leistungshalbleiter sowie Auszeichnungen für Investor Relations.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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