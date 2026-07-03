AKTIEN IM FOKUS
Erholung in Asien treibt auch in Europa KI-Werte wieder an
- Asiens Anleger kaufen Highflyer nach Korrektur zu
- Europa Halbleiterwerte wie Infineon stark gefragt
- Sorge vor Überangebot an KI-Rechenkapazitäten
FRANKFURT (dpa-AFX) - In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Im südkoreanischen Leitindex Kospi, der mit einer guten Verdopplung im Jahr 2026 zum Taktgeber der Rekordjagd im KI-Bereich geworden ist, gewannen unter anderem SK Hynix und Samsung zweistellig. Dieser frische Mut schwappt am Morgen etwas auf Europa über. Hier sind die Aktien aus der Halbleiterbranche wie Infineon , ASML , STMicro , Aixtron und Suss Microtec vorbörslich ebenfalls gefragt. Aber auch andere Werte mit KI-Fantasie wie Siemens Energy .
Die Kursgewinne fallen kleiner aus als in Asien, wie allerdings auch die vorherige Korrektur geringer war. So erholen sich Infineon auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss, nachdem sie vom Rekord in der Vorwoche um 15 Prozent korrigiert hatten. Bei SK Hynix war der Rückschlag mehr als doppelt so hoch ausgefallen.
Die Anleger hatten sich zuletzt immer mehr Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten für KI gemacht, nachdem ambitionierten Pläne des Meta-Konzerns für ein eigenes Cloud-Geschäft durchgesickert waren./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 77,54 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 101,04 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -21,22 %/+31,73 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Ehrgeiziges MilliardenprojektInfineon eröffnet Mega-Fabrik in Dresden
02.07.2026, 07:53 Uhr
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Infineon-eroeffnet-Mega-Fabrik-in-Dresden-id31036529.html
Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).
Rücksetzer dieser Art wirken auf den ersten Blick stark, sind aber aus meiner Sicht im Kontext des Sektors nichts Ungewöhnliches.
Der Halbleiterbereich gehört strukturell zu den volatilsten Segmenten des Marktes. Rücksetzer von mehreren Prozentpunkten innerhalb kurzer Zeit sind dort eher die Regel als die Ausnahme. Entscheidend ist: An der fundamentalen Lage von IFX hat sich durch den heutigen Handelstag nichts geändert. Folglich besteht für mich derzeit kein Handlungsbedarf auf der Verkaufsseite.