DAX wagt sich auf neues Terrain vor – Konjunkturoptimismus schiebt Zykliker an

Selbstredend konnten sich auch die Börsen in Asien dieser Euphorie nicht entziehen, deutliche Pluszeichen gab es in den Aktienindizes in Japan, Südkorea und China. Auch wenn es dort für neue Rekorde nicht reichte, wurden vor allem die zuletzt unter Druck geratenen Halbleiter- und KI-Aktien verstärkt von den Investoren zurückgekauft.

Gestern nun hat der deutsche Leitindex einen großen Schluck aus der Pulle genommen und nicht nur diese Hürde übersprungen, sondern auch gleich noch eine neue Bestmarke gesetzt. Und pünktlich zum Unabhängigkeitstag der USA bringt auch der Dow Jones ein neues Rekordhoch als Geschenk mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Derzeit herrscht an der Börse eine Mischung aus KI-Euphorie und Konjunkturoptimismus vor. Die gestern vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten haben die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt. Das reichte aus, um auch die nicht sehr stark technologielastigen Aktienmärkte über die zyklischen Branchen zu erreichen und so auch den DAX in Frankfurt in Rekordlaune zu versetzen. Das Sentiment hat sich unter den Investoren erheblich aufgehellt, gesucht werden Aktien aus dem Chemie- und Autosektor sowie aus dem Maschinenbau. Vorbörslich liegen erneut die Aktien von Infineon, BMW, GEA Group, Siemens und BASF im Plus.

Den heutigen Handelstag muss der DAX aus eigenem Antrieb meistern. Die Wall Street bleibt wegen des morgigen Nationalfeiertags geschlossen. Auf der Tagesagenda stehen heute nur die europäischen Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor im Fokus. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX in einer Handelsspanne zwischen 25 450 und 25 800 Punkten bewegen und eventuell vor dem Wochenende noch ein neues Rekordhoch drauflegen.

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