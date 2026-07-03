Barclays senkt Ziel für Rheinmetall auf 2000 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 1.120 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,32 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.540,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +18,35 %/+82,08 % bedeutet.