ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Rheinmetall auf 2000 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Rheinmetall Kursziel auf 2000 Euro
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
- Analyst vorsichtig optimistisch Q2 +59% auf 3,1 Mrd Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2035 auf 2000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Anleger sollten das große Bild nicht aus den Augen verlieren, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag. Er ist vorsichtig optimistisch für die Ergebnisse des zweiten Quartals und rechnet mit einem Wachstum um 59 Prozent auf fast 3,1 Milliarden Euro. Bei anziehendem Muntionsabsatz, einer inspirierenden Telefonkonferenz und einer Unterschrift unter den Boxer-Deal könnten die Papiere der Düsseldorfer wieder in Gang kommen. Das jüngst gescheiterte Fregatten-Geschäft dürfte sich beim Auftragseingang bemerkbar machen, ansonsten erwartet Osorio die Jahresziele aber unverändert./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:26 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 1.120 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,32 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.540,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +18,35 %/+82,08 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2000 Euro
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War klar, dass du damit aus dem Loch gekrochen kommst.
SEBALDO was sind Sie blos für ein looser der sich an negativen Meldungen so erfreut.
Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ipo-investoren-finden-knds-bewertung-fuer-boersengang-wohl-zu-hoch/100236981.html