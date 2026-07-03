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    Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence

    Für Sie zusammengefasst
    • RENK übernimmt David Brown Defence per Anteilskauf
    • Stärkung des Marinesegments und Zugang zu UK
    • Abschluss geplant Q4 2026 vorbehaltlich Genehmigung
    GNW-Adhoc - Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    ^Renk Group AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
    Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence
    03. Jul 2026 / 08:30 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Augsburg, 03.Juli 2026 - Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence in Form der Anteile an DB Defence Holdco SARL unterzeichnet.
    David Brown Defence hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist auf hochpräzise Getriebe für den Marine- und Landverteidigungssektor spezialisiert. Die Übernahme stellt eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios von RENK im Marinesektor dar. Insbesondere erhält RENK dadurch Zugang zu hochwertigen Marineprogrammen der nächsten Jahre sowie zu einem langfristigen Auftragsbestand im Rahmen der wichtigsten Marineprogramme im Vereinigten Königreich, in Kanada und Australien, einschließlich Geschäftsmöglichkeiten im Aftermarket-Bereich. Darüber hinaus wird die Übernahme es dem Konzern ermöglichen, erhebliche Synergien auf operativer und technologischer Ebene zu erschließen.
    Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|Renk Group AG | | | | | |Gögginger Str. 73 | | | | | |86159 Augsburg | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |(498) 215-7000 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax | | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |investors@renk.com | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://www.renk.com/ | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |894500H8CNSZ53EI6K63 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000RENK730, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, RENK73; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - | | |Freiverkehr, RENK73; DE - Hannover Stock Exchange, Boerse Hannover| | |- Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf -| | |Freiverkehr, RENK73; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - | | |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse München, Boerse Muenchen - | | |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - | | |Freiverkehr, RENK73; DE - Tradegate Exchange, Open Market, RENK73;| +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |MDAX, HDAX (Performance), MDAX (Kursindex), DAX Supersector | | |Industrials (Performance) | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

    RENK Group

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    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 47,80 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +18,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +31,26 %/+50,02 % bedeutet.






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