Deutsche Anleihen
Leichte Kursgewinne
- Deutsche Staatsanleihen starten mit leichten Gewinnen
- Euro-Bund-Future steigt 0,04 Prozent auf 126,86 Punkte
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,91 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,04 Prozent auf 126,86 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,91 Prozent.
Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte den deutschen Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienmärkten am Vortag kaum bewegt. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse am Vortag ein wenig durch die vor diesem Hintergrund sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.
Zum Wochenausklang sind unterdessen kaum größere Impulse zu erwarten. Denn in den USA ruht der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit./jha/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.