RBC stuft Gea Group auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 62,70EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Sebastian Kuenne
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Kuenne
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
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