Renk baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus
- Renk übernimmt David Brown Defence zur Stärkung
- Bewertung laut Bloomberg 200 bis 250 Millionen US-Dollar
- Zugang zu Marineprojekten und langfristigen Aufträgen
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk verstärkt sich im Marinegeschäft. Dazu übernimmt das Unternehmen den britischen Hersteller David Brown Defence, wie Renk am Freitag in Augsburg mitteilte. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Bewertung bei 200 bis 250 Millionen US-Dollar liegen könnte.
David Brown Defence ist den Angaben zufolge auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisiert. Renk verspricht sich durch den Zukauf den Zugang zu Marineprojekten sowie zu einem langfristigen Auftragsbestand im Rahmen der wichtigsten Marineprogramme in Großbritannien, Kanada und Australien. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden. Den Abschluss erwartet Renk im vierten Quartal./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 47,70 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +18,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +31,44 %/+50,22 % bedeutet.
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So betrachtet,ist besser nur in Renk und Hensoldt investiert zu sein,den egal wer was produziert, entweder sind Renk und Hensoldt immer dabei,oder einer der beiden,nur haben diese kranken dummen Kursmacher es noch nicht begriffen, sonst wäre Kurse von Renk/Hensoldt um mindestens 70% höher