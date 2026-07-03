Renk baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 47,70 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +18,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +31,44 %/+50,22 % bedeutet.