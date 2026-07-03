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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON - Aktie gewinnt kräftig - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +7,24 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON - Aktie gewinnt kräftig - 03.07.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Sie steigt um +7,24 % auf 48,31. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,31, mit einem Plus von +7,24 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AIXTRON Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,45 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -12,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +163,98 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,24 %
    1 Monat -21,44 %
    3 Monate +38,45 %
    1 Jahr +181,61 %
    Stand: 03.07.2026, 09:09 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die extreme Kursentwicklung von Aixtron: Von rund 9 EUR vor einem Jahr auf Hochs bei etwa 60 EUR, gefolgt von einer Korrektur auf ca. 44–46 EUR nachbörslich. Thematisiert werden fundamentale Impulse (IPCEI-Förderprogramm, Relevanz für KI-Chips, Photonik) sowie technische/markttechnische Aspekte (Intraday-Abweichungen, Zertifikate-Spreads, Hebel-Puts, Gewinnmitnahmen). Skepsis gegenüber Übertreibungen vs. weiteres Kurs-Potenzial.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,40 Mrd. € wert.

    Erholung in Asien treibt auch in Europa KI-Werte wieder an


    In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Im südkoreanischen Leitindex Kospi, der mit einer guten Verdopplung im Jahr 2026 zum Taktgeber der Rekordjagd im KI-Bereich …

    Trendwende nach Jahren des Darbens: SoftBank, Strategic Resources und Aixtron im Check


    SoftBank hat es geschafft: Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Schatten der eigenen Dotcom-Übertreibung ist der japanische Technologie-Investor wieder das wertvollste Unternehmen an Tokios Börse. Auch der deutsche Halbleiterausrüster Aixtron nähert …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,48 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +6,06 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +7,19 %
    -12,24 %
    -21,44 %
    +38,45 %
    +181,61 %
    +46,70 %
    +102,09 %
    +743,52 %
    +694,24 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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