SILTRONIC AG Aktie mit starker Tagesperformance - 03.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,61 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,30€, mit einem Plus von +4,61 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SILTRONIC AG einen Gewinn von +59,51 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -0,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +73,57 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,82 % 1 Monat -18,56 % 3 Monate +59,51 % 1 Jahr +101,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 03.07.2026, 09:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Perspektiven der SILTRONIC-Aktie. Nach dem Kursanstieg diskutieren Anleger Gewinnmitnahmen. Jefferies senkte das Kursziel auf 100 EUR. Debatte um KI-/Chipindustrie-Nachfrage, Waferbedarf (Automobil, KI), Lagerbestände, Produktionsauslastung, Verträge und globale Spotpreise. Charttechnisch werden Muster wie SKS diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Mrd. € wert.

Die Siltronic-Aktie hatte bereits zu Wochenbeginn eine Toppbildung vollendet. Doch die Bullen gaben nicht auf und versuchten sich an einem Gegenangriff. Die Nackenlinie des Topps wurde zurückerobert … aber jetzt droht die Sache schiefzugehen. Kommt die Korrektur also doch?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +0,16 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.