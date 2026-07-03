ANALYSE-FLASH
RBC hebt Gea Group auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 70 Euro
- RBC hebt Kursziel Gea von 57 auf 70 Euro aktuell
- Aktien Sector Perform auf Outperform hochgestuft
- PFP-Maschinen für effiziente Produktionsprozesse
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 63,40 auf Tradegate (03. Juli 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +5,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,47 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,23 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -10,97 %/+11,29 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 70 Euro
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