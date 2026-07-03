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    Germanium Mining Corp. schließt elektromagnetische Bodenuntersuchungen ab und beginnt luftgestützte Magnetfeldmessung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 in Québec

    Germanium Mining Corp. schließt elektromagnetische Bodenuntersuchungen ab und beginnt luftgestützte Magnetfeldmessung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 in Québec
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. Juli 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass eine elektromagnetische Zeitbereichsuntersuchung („TDEM“) abgeschlossen wurde und in den nächsten Tagen der Abschlussbericht erwartet wird, der potenzielle Anomalien in dem 1.400 Meter mal 1.400 Meter großen Gebiet aufzeigt, das die Ansammlung historischer Anomalien sowie das Vorkommen Laganière umfasst. Germanium Mining zielt darauf ab, bestehende und neue Leiterstrukturen zu bestätigen und abzugrenzen, die auf eine potenzielle Germanium-Silber- und Zinkmineralisierung hinweisen könnten.

     

    Darüber hinaus wurde eine luftgestützte Magnetfeldmessung des gesamten Konzessionsgebiets aufgenommen, und das Unternehmen rechnet bis Mitte Juli 2026 mit den endgültigen Ergebnissen. Mögliche magnetische Anomalien werden in Kürze im Rahmen des bevorstehenden Programms zur Kartierung von Ausbissen und Probenahme überprüft.

     

    Chief Executive Officer Mario Pezzente kommentierte: „Wir haben unser zu 100 % unternehmenseigenes Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 im Vorfeld der aktiven Explorationssaison 2026 aus strategischen Gründen erweitert, um potenzielle zusätzliche Entdeckungen nördlich des Vorkommens Laganière, das mit einem Gehalt von 186 ppm die höchstgradige Germaniumprobe in der Provinz Quebec hervorgebracht hat, zu ermöglichen. Wir freuen uns, in Kürze die Ergebnisse dieser TDEM-Untersuchung zu erhalten, um neue Leiterstrukturen in der Nähe des Germaniumvorkommens Laganière in diesem vielversprechenden Projekt für kritische Metalle abzugrenzen. Germanium Mining Corp. setzt seinen Schwerpunkt vor allem darauf, strategische Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen zu erschließen und so einen möglichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Resilienz in der nordamerikanischen Lieferkette zu leisten.“

     

    Explorationsprogramm

     

    Ziel dieser Vermessungen ist es, mögliche zusätzliche Scherzonen und elektromagnetische Anomalien im Vorfeld des bevorstehenden Kartierungs- und Probenahmeprogramms, das Mitte Juli 2026 beginnen soll, zu ermitteln. Das unmittelbare Umfeld des Vorkommens Laganière wird ebenfalls weiter erkundet, beprobt und analysiert werden, sodass GMC Zielzonen für Diamantbohrungen abgrenzen kann, die Anfang 2027 erprobt werden könnten.

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