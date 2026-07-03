🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNebius Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Nebius Group Registered (A)

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebius Group Registered (A) Aktie legt am 03.07.2026 stark zu

    Am 03.07.2026 ist die Nebius Group Registered (A) Aktie, bisher, um +5,43 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie legt am 03.07.2026 stark zu
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nebius Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +5,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nebius Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 198,98, mit einem Plus von +5,43 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nebius Group Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +98,74 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -14,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nebius Group Registered (A) einen Anstieg von +161,82 %.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,55 %
    1 Monat -14,90 %
    3 Monate +98,74 %
    1 Jahr +341,44 %
    Stand: 03.07.2026, 09:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Nebius-Aktie: volatile Preisbewegungen, jüngste Trader-Positionen, Gerüchte über potenzielle Kursmanipulation durch Überschusskapazitäten von großen Anbietern, sowie technische Effekte wie Stopp-Loss-Levels und Orderbuch-Dynamik. Fundamentale Diskussionen drehen sich um Umsatzprognosen, Großaktionäre und die langfristige Bewertung, ergänzt durch Hinweise auf kommende Catalysts wie ICML-Auftritte und Awards.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,86 Mrd. € wert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nebius Group Registered (A)

    +4,90 %
    -14,55 %
    -14,90 %
    +98,74 %
    +341,44 %
    +1.101,39 %
    +216,37 %
    +874,49 %
    +696,92 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
    Nebius Group Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nebius Group Registered (A) Aktie legt am 03.07.2026 stark zu Am 03.07.2026 ist die Nebius Group Registered (A) Aktie, bisher, um +5,43 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     