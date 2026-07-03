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Micron Technology Aktie legt am 03.07.2026 stark zu
Am 03.07.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +5,44 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.
Micron Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026
Mit einer Performance von +5,44 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 900,50€, mit einem Plus von +5,44 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +176,88 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -12,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +260,00 % gewonnen.
Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,50 %
|1 Monat
|-1,94 %
|3 Monate
|+176,88 %
|1 Jahr
|+767,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron: Der Kurs ist seit dem Hoch stark gefallen (~30%). Technische Unterstützung bei 840–850 EUR (980–960 USD) und GAP-Closing deuten auf eine kurzfristige Erholung hin. Fundamental wird eine geringe Bewertung (KGV ca. 8–10) gegenüber Highflyern diskutiert. Belastend wirken Burry-Spekulation, Chipmarkt- und Korea-Themen; Makro-Signale (KOSPI, Jobs-Daten) könnten eine grüne Wende unterstützen, bleiben volatil.
Zur Micron Technology Diskussion
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Bil. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,86 %. Western Digital notiert im Plus, mit +6,18 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +8,23 %.
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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.