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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax mit weiterem Höchststand

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stieg auf neues Rekordhoch bei 25.779 Punkten
    • Rückenwind von Wall Street und asiatischen Börsen
    • KI Euphorie und US Arbeitsmarkt dämpfen Ängste
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax mit weiterem Höchststand
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesrally am Freitag gebremst fortgesetzt. Rückenwind kommt von der starken Wall Street und einer klaren Erholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

    Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.779 Punkte auf ein weiteres Rekordhoch. Tags zuvor hatte der Leitindex seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund viereinhalb Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Freitag 0,7 Prozent auf 32.764 Zähler.

    "Derzeit herrscht an der Börse eine Mischung aus KI-Euphorie und Konjunkturoptimismus vor", konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Die tags zuvor vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt./edh/jha/






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