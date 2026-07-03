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    Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Deutsche Mittelstandsfinanz berät die ...

    Für Sie zusammengefasst
    • DMF berät Verkauf der TOPAS electronic an RYODEN
    • TOPAS vertreibt Halbleiter für Industrie Medizin
    • RYODEN erwirbt 100% von TOPAS und stärkt Europa
    OTS - Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Deutsche Mittelstandsfinanz berät die ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Deutsche Mittelstandsfinanz berät die Veräußerung der TOPAS electronic AG, Hannover an die börsennotierte japanische RYODEN
    Frankfurt / Hannover / Tokio (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt ( http://www.dmfin.com ), ein führendes Beratungshaus für Unternehmenstransaktionen und Nachfolgelösungen, hat die Aktionäre der TOPAS electronic AG, Hannover beim Eingehen einer Partnerschaft mit der börsennotierten japanischen RYODEN Corp. beraten.

    TOPAS wurde 1978 gegründet und vertreibt Halbleiter u.a. für die Sektoren Industrieausrüstung, Telekommunikation, Medizin sowie Mess- & Regeltechnik und bietet Dienstleistungen für Unified Communications an. Seit 2018 firmiert die Gesellschaft als Aktiengesellschaft. TOPAS ist ein stark wachsendes Unternehmen, das aus Hannover Kunden im gesamten DACH-Raum und darüber hinaus bedient. Durch den Verkauf an RYODEN wird nicht nur die unternehmerische Nachfolge gesichert, sondern auch die Produktpalette nachhaltig verstärkt.

    Die 1947 gegründete RYODEN Corp. ist im Prime Market der Tokioter Börse gelistet. Ankeraktionär ist mit 35,88% Mitsubishi Electric. RYODEN erzielt mit knapp 1.600 Mitarbeitenden einen Umsatz von über USD 1,4 Mrd. hauptsächlich mit Produkten für Fabrikautomatisierung, Gebäudekühlsysteme, die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie mit Elektronikprodukten. RYODEN gehört in diesen Bereichen zu den weltweiten Marktführern.

    Durch den Erwerb von 100 Prozent der Stamm- und Vorzugsaktien von TOPAS erweitert RYODEN seine Geschäftschancen auf dem europäischen Markt, indem es den Kundenstamm von TOPAS sowie dessen Vertriebs- und technischen Support mit den Beschaffungskapazitäten, der Lösungsentwicklungskompetenz und dem Angebot an Eigenmarkenprodukten von RYODEN in Asien und den USA verbindet.

    "Mit der Deutschen Mittelstandsfinanz haben wir einen äußerst professionellen Partner gewählt, der den Transaktionsprozess mit Kompetenz, viel Erfahrung und dem nötigen Fingerspitzengefühl umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen hat. Für die TOPAS electronic AG und ihre Aktionäre wurde im Sinne der nachhaltigen Unternehmensfortführung ein optimales Ergebnis erzielt", sagt Ulf Zell, CEO, auch im Namen seiner Vorstandskollegen und ergänzt: "Mit RYODEN als Gesellschafter kann TOPAS sein starkes Wachstum nachhaltig beschleunigen und im europäischen Ausland zunehmend Fuß fassen".

    TOPAS electronic ist bereits die siebte, von Deutsche Mittelstandsfinanz erfolgreich umgesetzte, Unternehmenstransaktion im Technologiesektor in den letzten Jahren. "Dies unterstreicht unsere besondere Transaktionsexpertise bei Unternehmen aus dem Technologiesektor. Wir freuen uns sehr, dass sich die über unser globales Netzwerk identifizierte japanische RYODEN im Rahmen des von uns weltweit durchgeführten, strukturierten, kompetitiven Transaktionsprozesses als der geeignete Erwerber zur Stärkung der strategischen Positionierung und des weiteren Wachstumspfades von TOPAS herauskristallisiert hat. Die Transaktion demonstriert zudem das besondere Know-how der Deutsche Mittelstandsfinanz bei interkulturellen Unternehmensverkäufen", erläutern die geschäftsführenden Gesellschafter der Deutsche Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes.

    Pressekontakt:

    Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH
    Eysseneckstr. 4
    D-60322 Frankfurt
    Tel. : +49-69-9542-1264
    Info[at]dmfin.com
    http://www.dmfin.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110326/6307383 OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH







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