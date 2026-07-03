SanDisk Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.07.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,23 % bei SanDisk Corporation.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SanDisk Corporation. Sie steigt um +6,19 % auf 1.630,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.630,00€, mit einem Plus von +6,19 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -21,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um +6,23 % gewonnen.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,99 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,88 % 1 Monat +3,85 % 3 Monate +6,23 % 1 Jahr +6,23 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 03.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 242,87 Mrd.EUR € wert.

SanDisk Corporation erzielte ein deutliches Plus und notiert nun bei 1.955,00 €. Der Juli rückt in den Mittelpunkt der Bewertung.

Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) today announced it is sampling its BiCS10 1Tb TLC, its 10th-generation 3D NAND flash memory technology. BiCS10 applies advanced lateral scaling techniques to achieve industry-leading 1Tb TLC memory density greater …

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.