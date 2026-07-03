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    HiBy-Produkte erhalten zahlreiche Auszeichnungen auf der VGP 2026 SUMMER

    HiBy-Produkte erhalten zahlreiche Auszeichnungen auf der VGP 2026 SUMMER
    Foto: adobe.stock.com

    LEWES, Delaware, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HiBy und HiBy Digital haben bei den renommierten japanischen VGP 2026 SUMMER-Auszeichnungen für audiovisuelle Produkte einen überwältigenden Erfolg gefeiert. Mit dem Selection Award, mehreren Gold Awards und einer beeindruckenden Reihe von Produktauszeichnungen erhielt die neueste Produktpalette der Marke von der Fachjury der VGP die höchsten Auszeichnungen für Design, Leistung und Benutzererlebnis – was die Führungsposition von HiBy auf dem globalen Markt für hochauflösendes Audio nachhaltig stärkt.

    HIBY VGP SUMMER 2026 GOLD AWARDED PRODUCTS LIST

    Selection & Triple Gold Awards

    • HiBy Digital M500 (Hatsune Miku Edition) – Dual Crown: Selection Award & Gold Award: Als eines der Highlights der diesjährigen VGP besticht diese beeindruckende Zusammenarbeit durch die mühelose Verschmelzung lebendiger Popkultur-Ästhetik mit makelloser High-Fidelity-Technik im Preisbereich von 50.000 bis 100.000 Yen.

      In der offiziellen Begründung zum VGP Selection Award heißt es:

      Für die Produktplanung eines digitalen Audioplayers, der in Zusammenarbeit mit Hatsune Miku entwickelt wurde und sich nicht nur durch eine sorgfältige Farbgestaltung, sondern auch durch eine bis ins Detail durchdachte Benutzeroberfläche auszeichnet.
    • HiBy R6 Pro Max — Gold Award: Das Modell dominiert die Premium-Preisklasse von 150.000 bis 200.000 Yen und bietet modernste Audioarchitektur sowie klassenbeste Leistung. 
    • HiBy W4 — Gold Award: Das Gerät wurde in der Kategorie Wireless Headphone Amplifier mit der höchsten Auszeichnung geehrt und beweist damit, dass erstklassiger High-Res-Audio-Genuss auch perfekt mobil und kabellos möglich ist.

    Preisträger des VGP 2026 SUMMER Award

    • HiBy Digital M500 — Selection Award
    • HiBy Digital M500 — Gold Award
    • HiBy R6 Pro Max — Gold Award
    • HiBy W4 — Gold Award
    • HiBy RS8 II — Ausgezeichnet
    • HiBy R8 II — Ausgezeichnet
    • HiBy Golden 10th Titanium Edition — Ausgezeichnet
    • HiBy R6 Pro II 2025 — Ausgezeichnet
    • HiBy R6 III 2025 — Ausgezeichnet
    • HiBy R3 Pro II — Ausgezeichnet
    • HiBy Digital M300 — Ausgezeichnet
    • HiBy ZETA II — Ausgezeichnet
    • HiBy Digital YUME — Ausgezeichnet
    • HiBy Project Ace JP — Ausgezeichnet
    • HiBy Yacht10 — Ausgezeichnet

    Dieser überwältigende Erfolg bei der VGP 2026 SUMMER festigt den Ruf von HiBy in der globalen Hi-Res-Audio-Szene. Indem HiBy in zahlreichen Produktkategorien konsequent neue Maßstäbe setzt, beweist das Unternehmen sein unerschütterliches Engagement für Innovation. Das Unternehmen wird auch in Zukunft Audio-Lösungen der nächsten Generation entwickeln, die bahnbrechende Leistung, raffinierte Kunstfertigkeit und außergewöhnlichen Mehrwert für Musikliebhaber nahtlos miteinander verbinden.

    Medienkontakt: William Yueng, bd@hiby.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hiby-produkte-erhalten-zahlreiche-auszeichnungen-auf-der-vgp-2026-summer-302817502.html






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