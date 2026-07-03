HiBy-Produkte erhalten zahlreiche Auszeichnungen auf der VGP 2026 SUMMER

LEWES, Delaware, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HiBy und HiBy Digital haben bei den renommierten japanischen VGP 2026 SUMMER-Auszeichnungen für audiovisuelle Produkte einen überwältigenden Erfolg gefeiert. Mit dem Selection Award, mehreren Gold Awards und einer beeindruckenden Reihe von Produktauszeichnungen erhielt die neueste Produktpalette der Marke von der Fachjury der VGP die höchsten Auszeichnungen für Design, Leistung und Benutzererlebnis – was die Führungsposition von HiBy auf dem globalen Markt für hochauflösendes Audio nachhaltig stärkt.