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    ANALYSE-FLASH

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    RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel für Siemens Energy auf 210
    • Entspannung im Nahen Osten stützt Erholung
    • H2 Ertragsanstieg dank Rechenzentren und Energie
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Outperform'
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 167,2 auf Tradegate (03. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 132,69 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,31 %/+29,33 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 210 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00, was eine Steigerung von +26,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Siemens Energy-Aktie: Einfluss externer Märkte (US-Tech), kurzfristige Kursziele/Marken (170/200€), Analysten-Updates (u.a. BofA Ziel 260€), Gamesa-Turnaround mit verschobenen Offshore-Aufträgen, negative H1/Break-even-Jahr und negativer Wind-Cashflow bis 2028; Abspaltung derzeit unwahrscheinlich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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