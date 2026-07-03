RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 167,2 auf Tradegate (03. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 132,69 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,31 %/+29,33 % bedeutet.