ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel für Siemens Energy auf 210
- Entspannung im Nahen Osten stützt Erholung
- H2 Ertragsanstieg dank Rechenzentren und Energie
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 167,2 auf Tradegate (03. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 132,69 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,31 %/+29,33 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 210 Euro
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Guten Morgen an alle Investierten,
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21054255-bernstein-research-stuft-siemens-energy-outperform
..ich bin zwar gut investiert und halte viel von SE aber so langsam geht mir das Teil auf den Sack mit den täglichen extremen Schwankungen. Der Bruch sollte mal wieder eine aktuelle " Wasserstandsmeldung raushauen.