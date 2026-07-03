China greift ein: Benzin und Diesel werden deutlich billiger

China wird ab Samstag die Obergrenzen für Benzin und Diesel im Inland senken. Dies ist die stärkste Einzelpreissenkung in diesem Jahr und der dritte Rückgang der Kraftstoffkosten in Folge, wie der oberste Wirtschaftsplaner des Landes bekannt gab. Die Höchstpreise für Benzin und Diesel im Einzelhandel werden um 950 Yuan (140,14 US-Dollar) beziehungsweise 915 Yuan (134,77 US-Dollar) pro Tonne sinken, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission in einer Mitteilung mit.

China senkt nicht einfach "Tankstellenpreise", sondern die staatlichen Höchstpreise für Benzin und Diesel. Der Hintergrund ist die Entwicklung am Ölmarkt. Chinas Preisregime folgt internationalen Rohölpreisen, wird aber staatlich geglättet. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission passt die Preise in der Regel alle zehn Arbeitstage an. Schon am 4. Juni hatte China Benzin um 525 Yuan und Diesel um 505 Yuan je Tonne gesenkt. Am 18. Juni folgte die nächste Senkung um 515 Yuan beziehungsweise 495 Yuan je Tonne.