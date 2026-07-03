Dritte Senkung in Folge
China greift ein: Benzin und Diesel werden deutlich billiger
China senkt ab Samstag die staatlichen Höchstpreise für Benzin und Diesel deutlich. Es ist die stärkste Senkung des Jahres und die dritte in Folge.
- China senkt staatliche Höchstpreise für Kraftstoff
- Preise sinken um 950 Yuan für Benzin, 915 Diesel
- Entlastung für Verbraucher und Industrie 0,70 Yuan
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China wird ab Samstag die Obergrenzen für Benzin und Diesel im Inland senken. Dies ist die stärkste Einzelpreissenkung in diesem Jahr und der dritte Rückgang der Kraftstoffkosten in Folge, wie der oberste Wirtschaftsplaner des Landes bekannt gab. Die Höchstpreise für Benzin und Diesel im Einzelhandel werden um 950 Yuan (140,14 US-Dollar) beziehungsweise 915 Yuan (134,77 US-Dollar) pro Tonne sinken, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission in einer Mitteilung mit.
China senkt nicht einfach "Tankstellenpreise", sondern die staatlichen Höchstpreise für Benzin und Diesel. Der Hintergrund ist die Entwicklung am Ölmarkt. Chinas Preisregime folgt internationalen Rohölpreisen, wird aber staatlich geglättet. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission passt die Preise in der Regel alle zehn Arbeitstage an. Schon am 4. Juni hatte China Benzin um 525 Yuan und Diesel um 505 Yuan je Tonne gesenkt. Am 18. Juni folgte die nächste Senkung um 515 Yuan beziehungsweise 495 Yuan je Tonne.
Für Verbraucher dürfte die aktuelle Senkung spürbar sein. Grob gerechnet entspricht der Schritt bei Benzin einer Entlastung von etwa 0,70 Yuan (0,09 Euro) je Liter, je nach Sorte und Region. Bei Diesel liegt die Größenordnung ähnlich. Wichtig: Die tatsächlichen Preise können regional abweichen, weil China Höchstpreise vorgibt und die lokalen Endpreise davon abhängen. Spannend ist der Kontext: Im Frühjahr hatte China die Preise wegen des Ölpreisschocks noch stark angehoben, die Erhöhungen aber teilweise staatlich gedeckelt. Am 23. März 2026 wären Benzin und Diesel nach der Formel eigentlich um 2.205 Yuan und 2.120 Yuan je Tonne gestiegen; tatsächlich ließ Peking nur 1.160 Yuan und 1.115 Yuan zu. Damit wollte die Regierung Verbraucher und Unternehmen vor dem vollen Ölpreisschock schützen.
Einerseits sinken Kosten für Verbraucher, Logistik und Industrie. Das kann Chinas Binnenwirtschaft leicht stützen. Andererseits zeigt die dritte Senkung in Folge, dass der Druck am Ölmarkt zuletzt nachgelassen hat. Für Ölkonzerne und Raffinerien ist das gemischt: niedrigere Rohölpreise entlasten zwar beim Einkauf, schwächere Kraftstoffpreise können aber Margen und Umsatz belasten.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion