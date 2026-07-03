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    Asien-Rebound

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    SK Hynix und Samsung machen Verluste wett und treiben den Kospi an

    Nach einem schwachen Start drehen Asiens Börsen kräftig ins Plus, gestützt von starken PMI-Daten und einem abkühlenden US-Arbeitsmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    Asien-Rebound - SK Hynix und Samsung machen Verluste wett und treiben den Kospi an
    Foto: Dall-E

    Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag nach einem schwachen Handelsauftakt eine beeindruckende Kehrtwende vollzogen. Angeführt von einer kräftigen Erholung der Technologiewerte in Südkorea legten nahezu alle wichtigen Börsenindizes deutlich zu.

    Unterstützt wurde die positive Stimmung von besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes (PMI), einer Abschwächung geopolitischer Spannungen sowie schlechte US-Arbeitsmarkt-Daten, die die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf nähren.

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    SK Hynix und Samsung sorgen für Kursexplosion

    Besonders eindrucksvoll fiel die Erholung an der südkoreanischen Börse aus. Der Leitindex Kospi drehte wieder deutlich ins Plus und legte mehr als sechs Prozent zu.

    Der Speicherchip-Hersteller SK Hynix machte seine frühen Verluste vollständig wett und schoss im Tagesverlauf um zehn Prozent nach oben. Auch Samsung Electronics setzte seine Aufwärtsbewegung fort und gewann mehr als acht Prozent.

    Tech-Erholung greift auf gesamte Region über

    Die positive Dynamik beschränkte sich nicht auf Südkorea. In Hongkong legte Knowledge Atlas nahezu zehn Prozent zu. Manycore Tech gewann acht Prozent. Auch in Japan stieg der Speicherhersteller Kioxia um sieben Prozent.

    Der japanische Nikkei 225 gewann rund 1,4 Prozent. Auch der breiter gefasste Topix stieg um über ein Prozent. Hongkongs Hang-Seng-Index gewann rund 1,6 Prozent und setzte seine Aufwärtsbewegung den zweiten Handelstag in Folge fort. Auf dem chinesischen Festland stieg der CSI 300 um mehr als ein Prozent. Taiwans Leitindex bewegte sich mit einem Plus von rund 0,2 Prozent ebenfalls leicht nach oben.

    In Indien setzte sich die positive Entwicklung ebenfalls fort. Der Sensex stieg um rund 0,6 Prozent und verbuchte damit bereits den dritten Handelstag in Folge Kursgewinne.

     

    Konjunkturdaten stärken Vertrauen in wirtschaftliche Erholung

    Zusätzlichen Rückenwind lieferten mehrere veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor. In Japan wurde der Services-PMI für Juni auf 52,2 Punkte nach oben revidiert. In China stieg der allgemeine Dienstleistungsindex auf 54,1 Punkte und lag damit über den Erwartungen der Volkswirte.

    Australien kehrte ebenfalls auf einen Wachstumspfad zurück. Sowohl der Dienstleistungs-PMI als auch der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex lagen wieder oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Indiens Dienstleistungssektor blieb ebenfalls expansiv. Der HSBC Services PMI wurde leicht auf 57,4 Punkte nach oben revidiert.

    Schwächerer US-Arbeitsmarkt verändert Zinserwartungen

    Ein weiterer entscheidender Faktor für die positive Marktstimmung waren die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA.

    Die Beschäftigungszuwächse im Juni fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Gleichzeitig wurden die Stellenzuwächse der beiden Vormonate nach unten korrigiert. Zwar sank die Arbeitslosenquote leicht auf 4,2 Prozent, dies war jedoch hauptsächlich auf eine niedrigere Erwerbsbeteiligung zurückzuführen, die den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreichte.

    Für die Finanzmärkte bedeutet diese Entwicklung vor allem eines: Der Inflationsdruck dürfte weiter nachlassen und die Federal Reserve könnte auf zusätzliche Zinserhöhungen verzichten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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