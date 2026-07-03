[Kissigs Nebenwerte-Analyse] PVA TePla: Der Spezialmaschinenbauer entwickelt sich zum Hightech-Partner der Halbleiterindustrie Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt …



