🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ROUNDUP

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall erwartet Einbußen nach Absage von Fregatte F126

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzverlust bis zu 300 Millionen Euro erwartet
    • Q2-Umsatzwachstum deutlich über sechzig Prozent
    • F126-Stornierung schmälert Aufträge und Zielwerte
    ROUNDUP - Rheinmetall erwartet Einbußen nach Absage von Fregatte F126
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet nach der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen. So könnte der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen Euro weniger betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Im zweiten Quartal habe Rheinmetall hingegen sein Umsatzwachstum deutlich beschleunigt, es dürfte über 60 Prozent liegen, hieß es weiter.

    Bei den Aufträgen wird Rheinmetall seine Ziele trotz einer robusten Dynamik nicht erreichen: Die sogenannte Nomination werde im zweiten Quartal ein niedriges zweistelliges Milliarden-Euro-Niveau erreichen. Der Rüstungskonzern hatte zuvor 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Diese Kennziffer umfasst neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.045,00€
    Basispreis
    4,76
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.150,37€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie von Rheinmetall gab am Freitag im frühen Handel um rund ein Prozent nach. Das Papier, das in den vergangenen Jahren vom Rüstungsboom massiv profitiert hat, steht 2026 unter Druck und hat bislang fast 30 Prozent an Wert verloren.

    Die Anleger sollten jedoch das große Bild nicht aus den Augen verlieren, schrieb Barclays -Analyst Afonso Osorio. Er ist vorsichtig optimistisch für die Ergebnisse des zweiten Quartals und rechnet mit einem Wachstum um 59 Prozent auf fast 3,1 Milliarden Euro. Das jüngst gescheiterte Fregatten-Geschäft dürfte sich beim Auftragseingang bemerkbar machen, ansonsten erwartet Osorio die Jahresziele aber unverändert.

    Die US-Bank JPMorgan senkte ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2030 unterdessen. So vollzögen sich technologische Veränderungen in der Wehrtechnik deutlich schneller als erwartet, schrieb Analyst David H Perry. Zudem benötige die Bundesregierung mehr Zeit als angenommen für die Auftragsvergabe. Er halte die mittelfristigen Ziele daher für zunehmend ambitioniert.

    Trotz der Stornierung des F126-Projektes schlage sich Rheinmetall in diesem Jahr bei den Aufträgen bislang besser als gedacht, bemerkte der Analyst, der acht Milliarden Euro für das Quartal angenommen hatte. Es zeige sich dabei jedoch, dass die Bundesregierung zunehmend auf die Preise achte, was sich mittelfristig in den Margen niederschlagen dürfte.

    Das Bundesverteidigungsministerium hatte nach jahrelangen Verzögerungen und Kostenexplosionen das Fregattenprojekt F126 gecancelt und sich stattdessen für eine kleinere Variante des Konkurrenten TKMS entschieden.

    Wie Rheinmetall weiter mitteilte, prüft der Konzern, ob das Programm weitere Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose hat. Näheres will der Dax-Konzern bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August benennen. Der geplante Beitrag zur mittelfristigen Prognose für 2030 lag den Angaben zufolge unter drei Prozent. Rheinmetall setze alles daran, diesen Effekt durch weitere Auftragsabschlüsse in der Zukunft abzufedern./jha/nas/stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 6,135 auf Tradegate (03. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 49,58 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.537,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +20,71 %/+85,70 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie nach der Absage des KNDS-Börsengangs: Anleger erwarten Liquiditätszuflüsse und sehen Rheinmetall im Peer-Vergleich und von der Eigentümerstruktur her vorteilhaft. Erwähnt werden volle Auftragsbücher (Ukraine), Übernahmen (DOK‑ING), technische Anstiege (Tausender-Marke, kurzfristige Zuwächse) sowie Aktienrückkauf und mögliche Insiderkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Rheinmetall erwartet Einbußen nach Absage von Fregatte F126 Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet nach der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen. So könnte der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen Euro weniger betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     