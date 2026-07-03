BMW-Bonus-Zertifikat mit 16%-Chance und 37% Sicherheitspuffer

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten von Bernstein Research, die das neue Elektroautomodell iX3 als Quantensprung ansehen und die BMW-Aktie mit einem Kursziel von 85 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte der Aktienkurs zumindest gut unterstützt sein.

Anlage-Idee: Investoren, die auf dem tiefen Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte BMW-Aktie in Erwägung ziehen und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap mit einem hohen Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der BMW-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 38,25 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 68,25 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BMW-Aktie (ISIN: DE000DN24FA1), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 68,25 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 38,25 Euro. Beim BMW-Aktienkurs von 61,02 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 58,92 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 58,92 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 15,84 Prozent (gleich 11 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,32 Prozent auf 38,25 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der BMW-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 38,25 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 58,92 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.