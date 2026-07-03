Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 03.07. - FTSE Athex 20 stark +2,00 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.676,73 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,72 %, E.ON +2,71 %, Hochtief +2,27 %
Flop-Werte: SAP -2,14 %, Scout24 -1,94 %, Symrise -1,11 %
Der MDAX steht bei 32.794,11 PKT und gewinnt bisher +0,84 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,38 %, SUESS MicroTec +4,98 %, SILTRONIC AG +4,21 %
Flop-Werte: Nemetschek -1,65 %, Sartorius Vz. -1,30 %, IONOS Group -1,15 %
Der TecDAX steht bei 3.893,55 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,38 %, SUESS MicroTec +4,98 %, SILTRONIC AG +4,21 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,96 %, SAP -2,14 %, Nemetschek -1,65 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.377,82 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: ASML Holding +3,69 %, Infineon Technologies +2,72 %, Siemens Energy +1,83 %
Flop-Werte: L'Oreal -2,42 %, SAP -2,14 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,87 %
Der ATX steht aktuell (09:59:38) bei 6.538,65 PKT und steigt um +0,80 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,76 %, PORR +3,13 %, voestalpine +2,75 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,02 %, BAWAG Group -0,67 %, Oesterreichische Post -0,62 %
Der SMI steht bei 14.357,69 PKT und verliert bisher -0,06 %.
Top-Werte: ABB +2,03 %, Holcim +1,31 %, Kuehne + Nagel International +0,92 %
Flop-Werte: Alcon -1,56 %, Givaudan -1,54 %, Nestle -0,88 %
Der CAC 40 steht bei 8.470,59 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,99 %, ENGIE +2,88 %, ArcelorMittal +2,43 %
Flop-Werte: Kering -2,47 %, L'Oreal -2,42 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,58 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.231,97 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: Sandvik +2,90 %, SSAB Registered (A) +2,74 %, Skanska (B) +2,48 %
Flop-Werte: AstraZeneca -0,94 %, Assa Abloy Registered (B) -0,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,20 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.375,00 PKT und steigt um +2,00 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,35 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,53 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,61 %, Coca-Cola HBC 0,00 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,14 %
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